OM plaatst ‘gewelddadige drugshandelaar’ op Nationale Opsporingslijst

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag de 43-jarige Mohamed “Nibit” Nyabi op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De man wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij grootschalige handel en smokkel van cocaïne én van een gewelddadige ontvoering in Duitsland. Afgelopen maandag zijn al drie mannen uit Den Haag (van 40, 40 en 45 jaar) aangehouden in de drugszaak. Een van de drie wordt er tevens van verdacht betrokken te zijn geweest bij de gewelddadige ontvoering in Duitsland, in maart 2020.

Broer

Mohamed Nyabi is de broer van een van deze verdachten. Ook hij wordt dus verdacht van de ontvoering en van de drugshandel, en ook van deelname aan een criminele organisatie, en verboden wapenbezit. De politie zegt dat de groep meerdere wereldwijde transportlijnen onderhield om cocaïne te vervoeren.

Kunsthandelaar

De politie denkt dat ‘de kans is groot is’ dat Nyabi in het buitenland is, onbekend in welk land. Op internet geeft hij zich uit als kunsthandelaar, gevestigd in Dubai. Nyabi staat nu zowel nationaal als internationaal gesignaleerd.

Hij wordt ook wel “Tommy” genoemd.