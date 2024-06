OM: rapper Bigidagoe was niet doelwit schutter

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de schietpartij die in februari dit jaar het leven kostte aan de Amsterdamse gangsterrapper Bigidagoe voor iemand anders uit zijn crew bedoeld was. De ruzie tussen twee vriendengroepen zou hebben gegaan om een ketting. Dat schrijft AT5, dat dinsdag aanwezig was tijdens een pro-formazitting tegen verdachte Shairone S. (20) voor de rechtbank in Amsterdam.

De 26-jarige Danzel Silos, alias rapper Bigidagoe, was de nacht van de beschieting evenals verdachte Shairone S. aanwezig op een feest bij een bedrijventerrein in Amsterdam-Sloterdijk. Silos werd op straat na een ruzie meerdere malen onder vuur genomen en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Wraak

Volgens justitie wilde de vermeende schutter Shairone S. wraak nemen op een vriend van Bigidagoe, met wie S. ruzie had. Dit zou een medelid zijn van rapformatie Zone 6 uit Amsterdam-Holendrecht, waartoe ook onder anderen Bigidagoe en JoeyAK behoren.

Vier kogels

Volgens getuigen zou S. twee keer een duw of klap hebben gekregen van een van de vrienden van Bigidagoe. Na het opstootje werden de twee groepen uit elkaar gehaald, maar volgens het OM was S. nog altijd woest. Hij regelde een vuurwapen, vermoedelijk bij een van zijn vrienden, en zou vervolgens terug zijn gerend naar de plek van de ruzie. Daarna zou hij volgens het OM vier kogels hebben afgevuurd af in de richting van Bigidagoe.

Uit afgeluisterde gesprekken bestaat volgens justitie het vermoeden dat Bigidagoe voor het beoogde doelwit is gaan staan en op die manier ‘de kogels opving’ voor zijn vriend.

Voorarrest verlengd

Shairone S. blijft voorlopig vastzitten omdat de rechter denkt dat de kans op vluchtgevaar groot is. Drie dagen na de schietpartij werd S. op vliegveld Parijs-Charles de Gaulle ingerekend, toen hij op het punt stond een vliegtuig naar Frans Guyana te nemen.

Op 17 september is er een nieuwe zitting in de zaak.