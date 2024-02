OM: Rotterdamse broers wasten voor ruim 50 miljoen euro wit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Met ondergronds bankieren heeft een van twee 40-jarige Rotterdamse broers zo’n 50 miljoen witgewassen, geld dat volgens het Openbaar Ministerie afkomstig was uit drugshandel. De officier van justitie eiste tegen hem een celstraf van vijf jaar, en een boete van 500.000 euro. Zijn jongere broer waste volgens het Openbaar Ministerie kleinere bedragen wit. De strafeis tegen hem is twee jaar cel.

(Beeld uit archief)

Nog niet zeker

De eisen vallen lager uit dan gebruikelijk zou zijn, omdat het OM met de verdediging procesafspraken heeft gemaakt. Afgesproken is dat de verdachten afzien van hoger beroep en verdere verdediging in ruil voor een lagere eis.

Het is nog niet zeker of de rechtbank met deze afspraken akkoord gaat.

Het OM heeft voor het maken van afspraken gekozen omdat de zaak dan sneller is afgehandeld

Cryptotelefoons

De jongste broer is tijdens het onderzoek geïdentificeerd als de gebruiker van cryptotelefoons van berichtendienst Sky ECC met de naam ‘Iron Man’. Uit de gegevens van deze gebruiker blijkt dat hij zich op grote schaal bezighield met innemen en uitgeven van grote contante geldbedragen. Uit de data is gebleken dat de verdachte op de hoogte was van de herkomst van het geld, blijkt uit het onderzoek, aldus de officier van justitie.

Tientallen miljoenen

Uit de chats blijkt dat de verdachte langere tijd berichten stuurde naar andere gebruikers van SkyECC over het aannemen en overdragen van contante geldbedragen. De omvang van deze transacties is groot: ten minste 44,5 miljoen euro en 5,8 miljoen dollar in de periode van april 2019 tot november 2020.

Uit de data komt naar voren dat een van de verdachten een coördinerende rol had. Hij stuurde de koeriers aan die de fysieke overdracht van het geld uitvoerden voor de criminele organisatie. De verdachte noemde zichzelf ‘broker’, andere Sky ECC- gebruikers noemden hem ‘de wisselaar’.

Schiphol

Uit de chatberichten van de verdachte is gebleken dat zijn oudere broer ook betrokken was bij het witwassen van contant geld. Hij onderhield onder meer de contacten binnen de criminele organisatie en zorgde voor nieuwe transacties.

Beide mannen zijn op 27 november 2022 aangehouden op Schiphol. Dit gebeurde na aankomst van hun vlucht uit Turkije.

De hoofdverdachte zit nog vast, zijn oudere broer niet.