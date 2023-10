‘OM: tbs-medewerkster hielp bij uitbraakpoging’

Print This Post

Een medewerkster van tbs-kliniek De Kijvelanden is ervan verdacht voor een patiënt een mobiele telefoon naar binnen te hebben gesmokkeld. Dat zou zijn bedoeld om de man te helpen een uitbraakpoging te doen, zo schrijft het Algemeen Dagblad.

Aangifte

Het dienstverband van de 31-jarige vrouw, die sinds september 2021 als sociotherapeut bij in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal werkte, wordt niet verlengd. Er is aangifte tegen haar gedaan.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat Ricardo B. de telefoon wilde gebruiken om afspraken te maken voor een ontsnapping. In zijn kamer zijn zelfgemaakte steekwapens gevonden. De steekwapens zijn gevonden nadat het naar binnen gesmokkelde telefoontje werd ontdekt.

Gift

Het Openbaar Ministerie vermoedt ook dat de 26-jarige Ricardo B. een seksuele relatie was aangegaan met de vrouw. Ze zou ‘een gift’ van B. hebben aangenomen als vergoeding voor gemaakte onkosten voor de aanschaf van de mobiele telefoon.

Bijten

Ricardo B. is in september 2018 schuldig bevonden aan een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan zijn toen acht maanden oude zoontje. Hij had het kind gebeten nadat het huilde om de pijn van zijn tandjes die doorkwamen.

B. kreeg een jaar gevangenisstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Hij zou naar een tbs-kliniek moeten als hij zich niet aan de hem reeks opgelegde voorwaarden zou houden. Het lijkt erop dat dit laatste is gebeurd.

Privételefoons verboden

Enkele weken geleden heeft de directie van De Kijvelanden aan het personeel bekend gemaakt dat het voortaan verboden is om privételefoons mee de kliniek in te nemen.