OM: verdachte dubbele moord in Drenthe gebruikte meerdere wapens

De 50-jarige Richard K. uit Klazienaveen moet twee weken langer vast blijven zitten en wordt voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de dubbele moord op een man en vrouw in het Drentse Weiteveen. Volgens het OM heeft K. meerdere wapens gebruikt en “excessief geweld” gebruikt.

Meervoudig letsel

Volgens het OM heeft Richard K. op dinsdagochtend 16 januari 2024 de 38-jarige Przemyslaw Czerniawski en zijn 44-jarige vrouw Ineke in hun woonplaats Weiteveen met voorbedachten rade om het leven gebracht. Daarbij is volgens het OM “excessief geweld” gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw van dichtbij is doodgeschoten. De man is op meerdere manieren letsel toegebracht. Hij is beschoten, gestoken en geslagen.

Zoon getuige

Van het gebruikte geweld zijn mensen deels getuige geweest, waaronder de 12-jarige zoon van de twee dodelijke slachtoffers. K. zou eerst de vrouw hebben klemgereden en van dichtbij hebben doodgeschoten, waarna hij aanbelde bij het huis van de twee slachtoffers. Toen de zoon opendeed, zou hij de man hebben beschoten, gestoken en geslagen.

Onderzoek naar wapenvergunning

Het OM meldt vrijdag in een persbericht dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van meerdere wapens die hij heeft meegenomen naar de plaats delict. K. had als jager een wapenvergunning. Justitie onderzoekt welke wapens hij mocht hebben en of die gebruikt zijn bij het drama.

Langdurig conflict

De schietpartij vloeit voort uit een langer lopend conflict over de verkoop van een huis van Richard K. aan de twee slachtoffers. Na de verkoop zouden er allerlei ‘onbenullige onvolkomenheden’ aan de woning zijn, waarna mogelijk over en weer intimidaties en pesterijen volgden.

Aangiften

Beide partijen deden het afgelopen jaar meerdere meldingen en enkele aangiften van in hun ogen overlastgevend of strafbaar gedrag door de ander. Gezien het lopende onderzoek meldt het OM nu nog niet in te kunnen gaan op details. Datzelfde geldt voor het onderzoek naar de in beslag genomen wapens en een verstrekte vergunning.