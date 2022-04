OM verdenkt 15- en 17-jarigen van moord

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 15-jarige jongen uit Steenbergen en een net 17-jarige jongen uit Rilland van moord in vereniging. Het slachtoffer was een 15-jarige Tim uit Middelburg die op zondag 9 januari 2022 zwaargewond werd gevonden met meerdere steekwonden bij een flat in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Hij overleed drie dagen later in het ziekenhuis.



Op 12 januari, drie dagen na het steekincident, werden de twee verdachten aangehouden in een huis in Dauwendaele. Zij zitten sinds hun voorgeleiding aan de rechter-commissaris op 14 januari in voorlopige hechtenis. De oudste verdachte was toen 16 jaar.

Donderdag was de eerste pro forma zitting waar de rechtbank in Middelburg de voorlopige hechtenis van de verdachten verlengde. Omdat de verdachten minderjarig zijn werd de zitting achter gesloten deuren gehouden.

De volgende pro forma zitting bij de rechtbank staat gepland op 21 juni 2022.