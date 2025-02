OM: aanslagplegers Tarwekamp gebruikten 200 liter benzine

Andere bewoners De mannen worden ook vervolgd voor de poging moord of doodslag in op andere in het huizenblok aanwezige personen, en van brandstichting de dood ten gevolge hebbend, brandstichting in een auto en het op 1 december voorbereiden van brandstichting.

Op zaterdag 7 december 2024 vonden rond 06.15 een explosie en een brandstichting plaats op de Tarwekamp in Den Haag. Door de explosie stortten meerdere woningen in. Zes mensen kwamen daarbij om het leven, vier werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Woningen en bedrijfspanden rond het direct getroffen blok raakten zwaar beschadigd.

Roosendaal

In de dagen erna werden vier mannen aangehouden: een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man en 23-jarige man uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout. Zij zitten vast op verdenking van brandstichting op 7 december en voorbereidingshandelingen voor brandstichting op 1 december. Voor de man uit Rotterdam en de mannen uit Roosendaal komt daar nu de verdenking (poging) moord/doodslag bij.

200 liter benzine

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat ongeveer 200 liter benzine is gebruikt om brand te stichten in de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp die het doelwit was. De benzine zou zijn uitgegoten over bruidsjurken en in het pand.

