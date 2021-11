OM vervolgt 16-jarige voor doodschieten 15-jarige

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie gaat een 16-jarige jongen uit Amersfoort voor de rechter brengen voor de dood van een 15-jarige jongen. Op 28 april van dit jaar werd het slachtoffer na een melding van een onwelwording naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij korte tijd na aankomst. Na onderzoek is gebleken dat het slachtoffer is overleden als gevolg van een schotwond.

De 16-jarige jongen wordt ervan verdacht het slachtoffer te hebben beschoten. Dit zou zijn gebeurd in de woning van de verdachte in Amersfoort waar het slachtoffer op bezoek was.

Na het vaststellen van de doodsoorzaak heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder het slachtoffer om het leven is gekomen.

Recent is er een dagvaarding van de verdachte voor een regiezitting op 23 november bij de rechtbank Midden-Nederland. Gezien de leeftijd van de verdachte zal deze zitting achter gesloten deuren plaats vinden. De jongen heeft in mei dit jaar 19 dagen in voorlopige hechtenis gezeten. De voorlopige hechtenis is per 31 mei geschorst.