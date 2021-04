OM vervolgt agent om geweld bij arrestatie

Het Openbaar Ministerie in Utrecht brengt een politieman voor de rechter omdat die mogelijk onrechtmatig geweld heeft gebruikt bij een arrestatie. Eerder wilde de politie-eenheid Midden-Nederland een aangifte tegen de agent niet verder in behandeling nemen. Een en ander heeft de advocaat van de man aan Crimesite laten weten.

Beledigd

Het incident deed zich voor op 25 april 2020 nadat een man werd staande gehouden voor overtreding van de coronamaatregelen. Vervolgens werd door agenten tot aanhouding besloten omdat ze vonden dat de man een agent zou hebben beledigd. De arrestatie van de verdachte werd gefilmd door omstanders en die video circuleerde vorig jaar ook enige tijd op internet.

Op de beelden is te zien dat de verdachte direct met zijn handen achter zijn hoofd gaat staan en zich niet verzet. Daarna wordt er niettemin met pepperspray op hem gespoten en werd hij twee keer in zijn rug getrapt en uitgescholden voor ‘klootzak’.

Valsheid in geschrifte

De man wilde nadien eigenlijk geen aangifte doen, zegt zijn advocaat Daniël Kops, maar dat is uiteindelijk op 13 augustus 2020 toch gedaan. Kops: ‘er is aangifte gedaan van belediging, eenvoudige mishandeling en valsheid in geschrifte. De valsheid in geschrifte is omdat de verbalisant in het strafdossier een proces-verbaal van bevindingen heeft opgemaakt dat naar onze mening in strijd is met wat er op de beelden is te zien.’

Vervolgd

In september liet de politie weten dat de aangifte juist niet wordt ondersteund door de camerabeelden en dat zij de aangifte ook niet verder in behandeling zou nemen.

Advocaat Kops ging hiertegen in bezwaar bij de officier van justitie. Afgelopen dinsdag heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat op grond van de camerabeelden en het dossier is besloten dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland en dat de agent strafrechtelijk zal worden vervolgd.