OM: vleesfraudeur was tevens spil in witwasnetwerk

Connect on Linked in

De van grootschalige vleesfraude verdachte voormalige eigenaar van Abattoir Breukelen – Said el M. – wordt tevens verdacht van witwassen van miljoenen euro’s via het buitenland. Die laatste zaak speelt dinsdag voor de Utrechtse rechtbank, aldus RTV Utrecht. Daar staan Almeerders el M. zijn echtgenote Aouatif en zijn broers Abdenouar en Omar terecht voor witwassen van crimineel geld. De laatste twee waren vroeger in dienst bij de politie.

Carnivoor

De vleesfraude-zaak speelt al bij de rechtbank vanaf 2014. De witwaszaak is nog ouder. Die kwam aan het rollen nadat Said el M. in 2003 in Duitsland tot 3,5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor een beleggingsfraude van ruim 30 miljoen euro. Dat geld werd volgens het OM via meerdere schijnfirma’s weggesluisd.

In onderzoek Carnivoor van politie en FIOD zijn die geldstromen gevolgd. Via familieleden zou van het geld voor miljoenen aan vastgoed zijn gekocht in Duitsland en Nederland. De echtgenote van Said heeft woningen in Duitsland op haar naam, die volgens justitie, net als haar huis in Almere, met crimineel geld zijn betaald. Ook vleeshandel Holland Vlees en het slachthuis in Breukelen zouden zijn gebruikt om geld wit te wassen.

Brievenbusfirma

Drie broers van El M. kochten huizen die zijn gefinancierd door Kersten Investment NV. Dat is een firma van Said el M. die is gevestigd op Curacao. Broers Omar en Abdenouar zeggen geen idee te hebben gehad van witwassen toen ze bij Kersten Investment een hypotheek afsloten. Ook zouden ze niet hebben geweten dat deze firma eigendom was van hun oudste broer.

Op een Zwitserse rekening op naam van Abdenouar zou 1,3 miljoen euro zijn gestort door een brievenbusfirma van Said zou zijn op de Britse Maagdeneilanden.

De twee jongere broers van Said El F. hebben beiden bij de politie gewerkt en bij de DBB, de dienst die belast is met de beveiliging van leden van het Koningshuis en van PVV-leider Geert Wilders.

Alle verdachten zijn op vrije voeten.