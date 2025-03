18 maart 2025

‘OM wil “Bom” voor 6 miljoen plukken’

Justitie wil ruim 6 miljoen euro zien van de 31-jarige cocaïnehandelelaar Isaac “Bom” B.. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam tijdens een zitting in de ontnemingszaak tegen B. die in december 2022 door de rechtbank voor grootschalige cocaïnehandel werd veroordeeld tot twaalf jaar cel.