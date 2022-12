Tot 12 jaar cel opgelegd in mega-cokezaak, hoofdverdachte voortvluchtig

Connect on Linked in

In de grote cocaïnezaak Cherokee heeft de rechtbank in Amsterdam tien verdachten straffen opgelegd tot 12 jaar, voor lidmaatschap van een criminele organisatie en de invoer van 5.700 kilo cocaïne, en witwassen van 6,5 miljoen euro witwaste. Hoofdverdachte Isaac B. (28, bijnaam “Bom”), een man met Afrikaanse roots, is voortvluchtig. Dat schrijft Het Parool.

Belgisch onderzoek

Isaac B. is samen met “Bolle Jos” Leijdekkers (31) ook verdacht in een Belgisch onderzoek naar import van cocaïne via de haven van Antwerpen, waarbij een medewerker van de haven ernstig werd mishandeld. Leijdekkers staat internationaal gesignaleerd vanwege verdenkingen over drugshandel en moord. Hij is voor de feiten die spelen in Cherokee niet aangeklaagd.

Uitgesteld om chats Sky ECC

De zaak werd al in januari en februari behandeld en in mei uitgesteld. Anders dan andere rechtbanken wilde de rechtbank niet de verdachten direct veroordelen op grond van belastende chats die met Sky ECC zijn verstuurd.

Advocaten hadden aangevoerd dat berichten uit door de politie gehackte servers niet als bewijs mochten worden gebruikt omdat toetsing van dit bewijs en de rechtmatigheid ervan vaststellen onmogelijk was.

De Amsterdamse rechtbank oordeelt wel dat het Openbaar Ministerie (OM) ‘aanvankelijk niet transparant was’ over de rol die Nederland heeft gespeeld bij het onderscheppen van de berichten in Frankrijk. De rechtbank verbindt hieraan achter geen gevolgen ze ‘geen begin van aannemelijkheid’ ziet dat het Openbaar Ministerie ‘procesdeelnemers bewust heeft misleid’. De rechtbank neemt aan dat de verzameling berichten betrouwbaar bewijs is en ze mogen worden gebruikt.

Niettemin blijven verschillende verdachten op vrije voeten tot aan de behandeling van hun zaak in hoger beroep.

4.200 kilo in Antwerpen

De verdachten zijn onder meer veroordeeld voor de import van 4.200 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen, die in een lading bevroren inktvis zat verstopt. Een van de verdachten werkte in de Rotterdamse haven bij ECT op de Maasvlakte. Hij maakte misbruik van zijn functie door de routering van containers te manipuleren en krijgt zes jaar cel.

De organisatie gebruikte volgens de rechtbank ook ‘een op het oog legaal autoverhuurbedrijf’ in Barendrecht om winsten wit te wassen.

Tegen Isaac B. had het Openbaar Ministerie 14 jaar cel geëist.

In België is een aantal verdachten voor de cocaïne in de inktvis al veroordeeld tot straffen die opliepen tot acht jaar cel.