OM wil dwangverpleging voor dader steekpartij Albert Cuypmarkt

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam in hoger beroep tbs met dwangverpleging geëist tegen Taha E. (43), de man die op 16 maart 2019 op de Albert Cuypmarkt verschillende mensen heeft verwond. Twee marktkoopmannen werden zonder aanleiding meerdere malen diep gestoken. Een vrouw werd ernstig bedreigd.

Psychose

E. is kort daarna in zijn winkel aangehouden. De rechtbank ontsloeg de man van rechtsvervolging en legde in eerste aanleg tbs met voorwaarden op. Zowel de verdachte als het OM gingen in hoger beroep. Het OM eiste voor de rechtbank en in hoger beroep tbs met dwangverpleging omdat het vindt dat de samenleving tegen E. maximaal beschermd moet worden.

De verdachte is door deskundigen onderzocht. Hij verblijft sinds 2007 in Nederland en heeft sinds zijn aankomst in Nederland last van paranoïde gedachten en ideeën die zich voordoen in psychotische perioden. Volgens de deskundigen zat de man tijdens de aanval in een psychose en zij adviseerden de rechtbank hem niet toerekeningsvatbaar te verklaren.

Te groot gevaar

De advocaat-generaal van het OM:

Uit een recente rapportage van de reclassering blijkt dat de verdachte stabiel functioneert in een gestructureerde omgeving. Wel wordt de kans op een terugval, zonder zorg, als groot ingeschat. Een TBS met voorwaarden dekt dit risico onvoldoende af. De veiligheid van personen staat wat mij betreft voorop. De verdachte vormt een té groot gevaar voor de samenleving. Om die reden moet de verdachte langere tijd in beeld blijven zodat kan worden ingegrepen in het geval van psychische problemen. Om gevaar voor anderen te voorkomen, is deze strengere setting echt meer passend.

Het gerechtshof in Amsterdam doet op 2 juni 2021 uitspraak in deze zaak.