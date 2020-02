OM wil hogere straffen voor poging helikopter-ontsnapping

Print This Post

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep straffen tot negen jaar cel geëist tegen een groep mannen die ervan worden verdacht te hebben geprobeerd met een helikopter de crimineel Benaouf A. (foto) uit de gevangenis in Roermond te bevrijden. In eerste aanleg eiste de officier van justitie ook negen jaar. De rechtbank hield het bij 2,5 jaar voor de drie hoofdverdachten: Houssain el M., Abdelghafour L. en Rachid el M. als de drijvende krachten achter het plan.

Plan

Die flink lagere straf dan geëist kwam tot stand omdat de rechtbank noch de poging tot kaping van een helikopter noch de poging om A. te bevrijden bewezen achtte. Er was volgens de rechtbank weliswaar een plan geweest maar men was niet aan de uitvoering begonnen. De politie had ingegrepen voordat de verdachten bij de helikopter die ze wilden huren waren terechtgekomen.

Piloot

Maar het Openbaar Ministerie stelt ook in hoger beroep dat de groep wel degelijk al begonnen was met de uitvoering van de kaping en het plan. Al maanden voor de arrestaties zijn volgens justitie al vuurwapens en andere spullen voor de actie verzameld. Ook werd speciaal voor de actie een Colombiaanse piloot naar Nederland gehaald.