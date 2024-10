OM wil Piet S. voor bijna 100 miljoen euro plukken

Laatste Nieuws Piet S.

4.500 kilo Het Openbaar Ministerie berekende dinsdag in de rechtbank dat S. ongeveer 4.500 kilo drugs heeft laten verschepen en komt uit op een rekening van 90.090.895 euro.

De nu 68-jarige Piet S. stond aan het hoofd van een grote criminele organisatie. Wereldwijd is er volgens de rechtbank door hem in grote partijen cocaïne, hasj, amfetamine, crystal meth, heroïne en xtc gehandeld. Daarbij zijn ook douaniers en havenmedewerkers omgekocht en is er op grote schaal witgewassen.

Leeuwendeel

Er zijn in het onderzoek dure auto’s, luxe horloges, boten en vastgoed in Nederland, Spanje en andere landen in beslag genomen, naast honderdduizenden euro’s cash. Volgens het Openbaar Ministerie is Piet S. er in geslaagd om het leeuwendeel van zijn kapitaal naar geheime plaatsen weg te sluizen.

Het vonnis van de rechtbank volgt later dit najaar.

