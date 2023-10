Haagse drugshandelaar Piet S. tot 17 jaar cel veroordeeld

Connect on Linked in

De Haagse drugshandelaar Piet S. is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar. Dat is een jaar meer dan door het Openbaar Ministerie was geëist. Vijfentwintig anderen in de strafzaak Taxus kregen ook celstraffen. Piet S. ontkende eerder zijn betrokkenheid. ‘Ik was juist klaar met het criminele milieu.’

door Joost van der Wegen

Drugslijnen

Piet S. was de leider van de criminele drugsorganisatie, oordeelt de rechtbank. Deze organisatie zette drugslijnen over de hele wereld op, van Rusland en Australië tot Engeland en Paraguay. De rechtbank veroordeelt Piet S. voor de jarenlange handel in drugs: ‘Hij heeft onder meer 4.600 kilo cocaïne vanuit Zuid-Amerika en 11.000 kilo hasj vanuit Marokko ingevoerd naar Nederland.’

Zijn zoon Freddy S. was ook lid van de organisatie. Simon S. was binnen de organisatie de leider van een subgroep die zich vooral bezighield met de productie van amfetamine en methamfetamine en de invoer van duizenden kilo’s grondstoffen daarvoor.

Jan van de V. en Hassan K. worden ook veroordeeld voor handel in honderden kilo’s cocaïne, heroïne en XTC- pillen en de productie van methamfetamine. Ook andere leden zijn veroordeeld voor hun rol in de organisatie. De organisatie maakte gebruik van corrupte douanemedewerkers en kocht havenmedewerkers om, laat de rechtbank in een bericht over de uitspraak weten.

Bewijs

Veel bewijs in de zaak Taxus komt van berichten uit cryptotelefoons die door de politie zijn ontsleuteld. Ook naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft de rechtbank beslist dat die berichten voor het bewijs kunnen worden gebruikt. Met name uit die berichten blijkt dat de criminele drugsorganisatie een netwerk was van personen die elkaar blindelings konden vinden en dat liep als een geoliede machine.

Het gemak waarmee Piet S. en de verschillende leden van de organisatie spraken over kilo’s en kilo’s drugs en grote hoeveelheden geld is volgens de rechtbank ongekend.

Bedreiging

Piet S. en anderen maakten zich verder schuldig aan een forse bedreiging met een vuurwapen en mishandeling. De rechtbank veroordeelt een aantal leden van de organisatie voor wapenbezit en wapenhandel. Freddy S. wordt ook veroordeeld voor het runnen van de illegale gokwebsite Edobet, waar ook Nederlandse profvoetballers aan meededen en waarvoor onder meer Dirk Kuijt werd gehoord door de politie.

Twee andere verdachten persten voor die gokwebsite een café-eigenaar af.

Om crimineel geld wit te wassen maakte Piet S. gebruik van zijn man in de bovenwereld: Mark K. en zijn bv’s. Zij worden veroordeeld voor het witwassen van honderdduizenden euro’s, zo’n 150 auto’s, luxe horloges, panden en boten. De rechtbank heeft tientallen auto’s en panden verbeurd verklaard en de verdachten krijgen die dus niet terug. Ook vervalsten zij contracten. Roger V. betaalde in 4 jaar tijd voor meer dan € 500.000 cash aan rekeningen voor Piet S. Samen vormden zij een criminele witwasorganisatie. Mark K. en Piet S. beschouwt de rechtbank als de leiders daarvan.

Schadelijk

De rechtbank oordeelt dat internationale drugshandel een ondermijnende invloed heeft op de samenleving. ‘Alleen lange gevangenisstraffen zijn in deze zaak passend. Sommige drugs zijn zeer schadelijk voor de gezondheid van de gebruikers. Andere mensen en bedrijven doen hun best om op een eerlijke manier geld te verdienen. Daarom is het slecht voor de samenleving om crimineel geld in het normale economische verkeer te brengen. Piet S. en zijn medeverdachten hebben zich daarvan niets aangetrokken en leefden er goed van.’

Piet S. heeft bij de start van deze zaak ontkent dat hij betrokken was grootschalige drugshandel. Hij noemde zichzelf een bemiddelaar die conflicten tussen criminele groeperingen oploste. Doordat hij al zo’n 40 jaar meeliep in de onderwereld had hij een reputatie opgebouwd. ‘Ik denk dat ik een goede naam had’, zei S. tijdens de zitting. ‘Als je correct bent, krijg je die vanzelf. Dat heeft ook met betrouwbaarheid te maken.’

Zo zou S. hebben bemiddeld als er trammelant was over ‘een betaling die niet goed liep’. Voor dat bemiddelen ontving hij contante bedragen van soms wel 50.000 euro. S. vertelde verder juist klaar te zijn met het criminele milieu en had het wel gezien in de bajes, waarin hij regelmatig vertoefde.