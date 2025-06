Elf jaar

Rico R. is in 2021 veroordeeld tot elf jaar cel als leider van een criminele organisatie, die liquidaties liet uitvoeren, in cocaïne handelde en witwaste. Volgens het Openbaar Ministerie deed hij dat samen met Ridouan Taghi, die in hoger beroep is tegen een levenslange veroordeling voor een serie onderwereldmoorden.