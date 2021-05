‘Rico de Chileen’ krijgt 11 jaar cel voor leiden moordorganisatie en witwassen

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag Richard R., alias “Rico de Chileen” (47) veroordeeld tot elf jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie met als doel liquidaties en witwassen. De eis van het OM was veertien jaar.

“Ontluisterend beeld”

Volgens de rechtbank was Richard R. jarenlang ‘een van de leiders van een goed georganiseerde criminele moordorganisatie’. Uit versleutelde berichten blijkt dat werd besproken wie beoogde doelwitten waren en hoe die personen het beste uitgeschakeld konden worden. De berichten geven volgens de Amsterdamse rechtbank een “ontluisterend en weerzinwekkend beeld van de manier waarop de man en zijn organisatie over leven en dood dachten te kunnen beschikken met als kennelijk motief geld of wraak”.

Maximale straf

Voor het leidinggeven van een criminele organisatie met als doel liquidaties krijgt de Chileense Amsterdammer de maximale straf van acht jaar opgelegd. Daar komt nog vier jaar cel bovenop voor het leiden van een criminele witwasorganisatie en het medeplegen van witwassen. In verband met de lange duur van het proces brengt de rechtbank twaalf maanden in mindering, waardoor de gevangenisstraf uitkomt op elf jaar.

Richard R. wordt het medeplegen van het witwassen van exclusieve auto’s, een woning in Spanje, contante geldbedragen van in totaal bijna 12 miljoen euro en luxe horloges aangerekend. Hij leidde een luxe leven in verschillende landen met geld dat van misdrijven afkomstig was.

R. is vrijgesproken van leidinggeven aan een drugsorganisatie en het bezit van wapens en munitie.