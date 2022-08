OM wil nu vrijspraak in zaak Rosmalense flatmoord

Connect on Linked in

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie maandag voor het gerechtshof in Arnhem vrijspraak gevraagd voor Rob B. in de zaak van de zogenoemde Rosmalense flatmoord. De advocaat-generaal vindt dat er onvoldoende bewijs is. Het bewijs waarop B. indertijd werd veroordeeld is door nieuw onderzoek, en conclusies van deskundigen, ontkracht. Eerder wees de Hoge Raad de zaak terug naar het gerechtshof.

Psychische stoornis

De 37-jarige Regie van den Hoogen was de partner van Rob B. (64). Hij trof haar op 10 april 2000 met doorgesneden keel aan in het halletje van de flat in Rosmalen waar ze samenwoonden. B. waarschuwde de politie, die hem later op die dag als verdachte aanhield. Rob B. werd veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Zowel B. als zijn partner hadden een psychische stoornis. Deskundigen oordelen nu dat de vrouw waarschijnlijk zichzelf in de hals heeft gesneden, al dan niet onder invloed van waandenkbeelden.

Bijzonder pijnlijk

B. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zijn grote liefde was en dat hij onschuldig is.

Tijdens de zitting van maandag stelde hij dat politie en Openbaar Ministerie aan ’tunnelvisie’ hebben geleden, zo schrijft het Brabant Dagblad.

De advocaat-generaal noemde het verloop in de zaak ‘bijzonder pijnlijk’.