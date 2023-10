Omgekomen politieman was ‘zachtmoedige kerel’

Connect on Linked in

De man die afgelopen zondagavond een einde aan zijn leven en (waarschijnlijk) aan dat van zijn vouw maakte was een politiebrigadier. De Gelderlander maakte een reconstructie. Frank (50) uit Doetinchem was grote man, met getatoeëerde armen, een kaal hoofd en een stoppelbaard.

112-meldingen

Hij had een carrière van dertig jaar als politieagent in de Achterhoek achter de rug, meestal in de gewone surveillance op straat, in Doetinchem, maar ook rond Zelhem en Bronckhorst. De laatste tijd was hij instructeur op de Politieacademie in Apeldoorn. Hij leerde agenten in de auto met sirenes op 112-meldingen te rijden en door het verkeer verdachten te achtervolgen.

Tien jaar getrouwd

Volgens De Gelderlander dreigde het huwelijk tussen hem en zijn vriendin te stranden. Een maand geleden was Sanne verhuisd naar Winterswijk. Ze waren bijna tien jaar getrouwd geweest.

Hij bleef met drie hondjes achter in hun woning aan de rand van het centrum van Doetinchem.

De mensen die de krant sprak hebben niet gemerkt dat er iets ernstig mis was met Frank. Wel was bekend dat hij relatieproblemen had.

Volvo

Op camerabeelden zou te zien zijn dat Frank zondagochtend zijn ex bezocht en rond 11.00 zijn Volvo ‘asociaal’ parkeerde. Sanne zou buiten richting het centrum zijn gelopen, maar zijn tegengehouden door Frank. Daarna zouden ze weer naar haar woning zijn gelopen.

Wat er vervolgens is gebeurd kan alleen nog het politieonderzoek uitwijzen. Sanne’s vader ontdekte rond 18.00 de twee lichamen.

Zachtmoedige kerel

Het is zeer waarschijnlijk dat Sanne door Frank is omgebracht. De politieman heeft niet zijn dienstwapen gebruikt, zo heeft de politie gezegd aan De Gelderlander.

Collega’s spreken over Frank als ‘een zachtmoedige kerel’, die in vele hectische situaties als agent rustig zijn mannetje stond.

