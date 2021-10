Omroep Gelderland stopt met nieuwsverslaggeving na voetbalrellen

Connect on Linked in

Omroep Gelderland stopt met de verslaggeving van gebeurtenissen bij voetbalwedstrijden. Dat zegt hoofdredacteur Sandrina Hadderingh, nadat zondagmiddag een verslaggever werd belaagd en aangereden door een scooter bij het Goffertstadion in Nijmegen. Daar verloor NEC de beladen derby tegen Vitesse met 0-1. Tijdens ernstige rellen na de wedstrijd buiten het stadion zijn 23 relschoppers opgepakt.

(Beeld: Omroep Gelderland)

De omroep overweegt aangifte te doen van het voorval en stopt met het verslaan van nieuws rondom voetbalwedstrijden. ‘Het is heel bitter, maar we blijven vanaf nu weg bij voetbalwedstrijden’, aldus hoofdredacteur Hadderingh. ‘Het is onmogelijk om buiten het stadion verslag te doen van gebeurtenissen.’ Online wordt nog wel verslag gedaan van wedstrijden.

Tweede incident

Het is het tweede incident binnen een half jaar tijd waarbij verslaggevers van Omroep Gelderland belaagd worden. In mei viel een groep De Graafschap-hooligans in Doetinchem een ploeg van de regionale omroep aan, die net op tijd in een auto kon vluchten. Een andere persfotograaf werd besprongen en mishandeld. Dat gebeurde nadat De Graafschap promotie naar de eredivisie misliep.

Hoofdredacteur Sandrina Hadderingh: ‘Het lijkt of bedreigingen bij ons vak horen, maar dat is natuurlijk onzin. Onze mensen moeten veilig hun werk kunnen doen en dat kan vandaag de dag op veel plekken niet meer. We hebben nu al verschillende incidenten meegemaakt bij protesten en voetbalwedstrijden en we gaan onze mensen er niet langer aan blootstellen.’

Gewonden

Tijdens zware rellen na de wedstrijd NEC-Vitesse heeft de politie in totaal 23 verdachten aangehouden. De politie sluit mede dankzij camerabeelden meer aanhoudingen niet uit en zet het onderzoek voort. Bij de rellen raakten politieagenten en twee hooligans gewond, en ook politiepaarden liepen verwondingen op. Er werd onder meer met stenen en boomstronken gegooid. Een politiebusje werd gesloopt.