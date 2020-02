‘Onbegrijpelijk’ lage eis: dubbele straf voor cokehandel tegen “Wolf van Damrak”

Connect on Linked in

De rechtbank Den Bosch heeft donderdag de eisen van het Openbaar Ministerie tegen verdachten van cocaïnehandel ‘onbegrijpelijk’ laag genoemd. De rechtbank vindt die drugshandel zo ernstig dat ze ruim het dubbele van de eis oplegde. Een van de verdachten is voormalige beurshandelaar Florian van L..

13 jaar

Een 58-jarige voormalige beurshandelaar Van L. uit Hillegom kreeg tien jaar cel en een 50-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg moet 11,5 jaar de cel in. Van L. zou contacten hebben onderhouden met een Mexicaans drugskartel. Hij is wel eens als de “Wolf van het Damrak” betiteld. Zij vormden volgens de rechters de spil in een organisatie die zich bezighield met de invoer van cocaïne tussen onder meer bananen en ananassen. Hun opdrachtgevers zijn veroordeeld tot respectievelijk 13 en 4 jaar gevangenisstraf. Een handlanger van de ene opdrachtgever krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar. De overige verdachten krijgen voorwaardelijke gevangenisstraffen of een taakstraf. Een achtste verdachte werd vrijgesproken.

2015

De mannen van 50 en 58 jaar hielden zich vanaf begin 2015 bezig met de import van bananen, ananassen, glycerine, hout en meubels uit Colombia, Panama, Brazilië en Costa Rica. Ze gingen creatief om met facturen en andere documenten en richtten diverse bedrijven op om de transporten van de goederen te regelen. Die bedrijven lieten ze op naam zetten van een in eerste instantie nietsvermoedende 59-jarige man. Op deze manier creëerden de mannen een rookgordijn voor zichzelf en voor hun opdrachtgevers; ze konden namelijk niet rechtstreeks gelinkt worden aan de transporten.

De groep vervoerde bijna 4.200 kilo coke, tussen bananen naar Antwerpen en daarna naar Geleen. Verder zat de groep achter een transport van ruim 1.000 kilo coke, dat in december 2015 werd onderschept in een lading ananassap in Raamsdonksveer.

Opdrachtgevers

Deze opdrachtgevers, onder wie Sadik el A. (35) uit Antwerpen en een man van 49 jaar (uit Bilthoven), lieten cocaïne tussen de goederen naar Europa vervoeren. Zo gaf de man uit België opdracht om 3 ladingen drugs in te voeren. De douane in de haven van Antwerpen trof in juli 2015 tussen bananen zo’n 3.500 en 600 kilo cocaïne aan. In december 2015 trof de politie in een loods in Raamsdonksveer opnieuw een lading cocaïne aan, ditmaal zat er zo’n 1.000 kilo verstopt in pakken ananassap die via de haven van Antwerpen binnenkwamen. In november 2015 werd in Colombia onder een container met meubels 76 kilo cocaïne gevonden. Deze lading was bestemd voor een onbekend gebleven opdrachtgever.

Zwaardere straffen

Bij het bepalen van de straffen zegt de rechtbank er rekening mee te houden dat harddrugs ernstige schade toebrengen aan de gezondheid van gebruikers en dat dealen van drugs veel overlast geeft. De rechtbank signaleert dat grootschalige drugshandel ernstig ontwrichtend werkt voor de maatschappij.