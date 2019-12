Onbekende hoeveelheid cocaïne in Braziliaanse fruitpulp

Connect on Linked in

In vaten met bevroren fruitpulp heeft de Douane afgelopen maandag een voorraad coke-blokken gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam gebeurde dat op een niet nader genoemde lokatie in de Rotterdamse haven.

Er waren zo’n veertig vaten waar cocaïne in was verstopt.

De lading was afkomstig uit Brazilië en is gevonden tijdens een controle. Of de vangst een toeval is of dat er een tip op het transport zat is niet bekend gemaakt. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De cocaïne is vernietigd.

De hoeveelheid gevonden cocaïne heeft het parket niet vermeld.

Het HARC-team doet onderzoek in de zaak. Het HARC-team is een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam.