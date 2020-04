Ondanks Spaanse lockdown op weg met hasj

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft een auto van de weg gehaald die 300 kilo hasj vervoerde. In Spanje is het verboden om zonder toestemming en documentatie buiten te komen. Ondanks dat verbod gingen deze week twee Spanjaarden met twee auto’s de weg op. Bij de havenstad Algeciras werden ze gestopt.

De mannen zijn 34 en 41 jaar oud en afkomstig uit San Pedro Alcántara, bij Marbella. Eén auto vervoerde de hasj, de andere reed vooruit om te waarschuwen als er politie of controles op de weg zijn. Met die voorzorg dachten ze kennelijk de lockdown te kunnen doorbreken. Bij drugstransporten van criminelen in Europa is die methode, om één of meerdere voertuigen (in het Spaans een “lanzadera“) vooruit te sturen, gebruikelijk.

De methode werkte niet doordat de politie een groep Franse en Spaanse verdachten al wekenlang in de gaten hield omdat ze ervan werden verdacht vanuit opslagplaatsen in de buurt van de Algeciras hasj naar Frankrijk en andere landen te vervoeren.

De criminelen namen sowieso een groot risico. In Spanje controleert de politie streng op de wegen en ook in Frankrijk is vervoer over de weg aan strenge voorwaarden verbonden. Onopvallend partijen drugs vervoeren is minder risicovol in het reguliere vrachtvervoer met een deklading.