Onder slachtoffers dodelijke steekpartij Suriname ook twee Nederlandse vrouwen

Vader van vijf kinderen Bij het drama aan de Hadji Iding Soemitaweg in het Surinaamse dorp Meerzorg overleden vier volwassenen en vijf kinderen. Ook vielen er twee zwaargewonden. De dader was een 43-jarige vader die eerst zijn vier kinderen doodstak. Daarna stak hij een bejaard echtpaar en nog eens drie personen (drie volwassenen en een kind) van een ander gezin dood. Een zesde kind (de oudste dochter van de dader) en een volwassene raakten zwaargewond en zijn met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij overleefden het drama.

Het Rotterdamse slachtoffer van 69 jaar was op vakantie in Suriname.

De dader werd door de politie in zijn benen geschoten en belandde in het ziekenhuis, waar hij werd aangehouden. De man pleegde daarna in een politiecel zelfmoord.

Steeds agressiever

Het zou gaan om een familiedrama. Waterkant schrijft dat de dader de 43-jarige Dennis Aroma is, vader van vijf kinderen. De relatie tussen hem en zijn vrouw zou onlangs beëindigd zijn. Aroma zou de laatste tijd steeds agressiever gedrag hebben vertoond en eerder zijn eigen kinderen hebben mishandeld.