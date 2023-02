Ondergedoken Britse speedhandelaar opgespoord in Thailand

Connect on Linked in

Een Brit die grootschalig in Nederlandse amfetamine handelde is door de Britse autoriteiten opgespoord in Thailand en daarna uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om Richard Wakeling (55) die in januari 2018 het land uitvluchtte aan de vooravond van zijn proces. Hij werd in april 2018 veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf door het Chelmsford Crown Court.

Wakeling, die een rechteronderbeenprothese heeft, stond op de lijst van meest gezochte personen van de National Crime Agency.

Vrijdag arresteerden agenten van de Royal Thai Police hem in een garage in Bangkok toen hij zijn auto ging ophalen na een reparatie. Wakeling woonde in de badplaats Hua Hin en bezat een paspoort met een andere identiteit.

Op 5 januari 2018 vluchtte Wakeling. Hij reed met de auto naar vliegveld Heathrow bij Londen om vervolgens per bus naar Glasgow in Schotland te reizen en vandaar in een veerboot naar Belfast in het Britse deel van Ierland.

Op 9 april 2016 werd in een vrachtwagen die in de Kanaaltunnel op de trein ging een zeer grote voorraad vloeibare amfetamine in plastic vaten gevonden. Die amfetamine was in Nederland geproduceerd en aangeschaft door Wakeling. Zijn criminele organisatie verzorgde vervolgens transport naar Engeland.

De rechtbank ging ervan uit dat er voorafgaand aan dit transport in 2016 ten minste zes andere waren geweest. Volgens de NCA had Wakeling naast zijn Nederlandse leveranciers banden met criminelen in Noord-Ierland en de Republiek Ierland, Canada, Spanje en Thailand.