Ondergrondse sigarettenfabriek in Spanje ontmanteld

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Guardia Civil een sigarettenfabriek gevonden die 3.500 sigaretten per uur produceerde. Arbeiders waren er in barre omstandigheden aan het werk. De productielijn werd geleid door D. D. (30), een Brit, die in het Verenigd Koninkrijk werd gezocht voor drugshandel en valsheid in geschrifte. Er zijn twintig mensen aangehouden.

Ademhalingsmoeilijkheden

Volgens de Guardia Civil is het de eerste ondergrondse sigarettenfabriek die in Europa is gevonden.

Toen de agenten de ondergrondse ruimtes ergens in de buurt van Coín, in de provincie Málaga, betraden troffen ze zes werknemers met ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Dat kwam omdat de agenten voor de actie de stroomvoorziening die de luchtverversingsinstallaties van elektriciteit voorzag hadden gestopt.

Der zijn 153.000 pakjes sigaretten in beslag genomen en 17.600 kilo aan balen tabak.

Brits

De hoofdverdachten zijn Brits. De anderen hebben Oekraïense en Litouwse nationaliteit. De organisatie wordt ook verdacht van drugshandel omdat er in de ruimtes en bij huiszoekingen, een wietplantage werd opgerold en 20 kilo hasj en 144 kilo marihuana zijn gevonden.

De fabriek was verborgen onder een oude paardenstal waar zware machines stonden. Eronder waren zeecontainers tot vier meter diep in de grond begraven. De toegang ging via trappen en een vorkheftruck.

Volgens de Guardia Civil leefden de zes Oekraïeners die aan het werk waren in zeer slechte hygiënische omstandigheden en zaten ze volledig opgesloten omdat het toegangsluik geblokkeerd was. De Guardia Civil had de generator buiten uitgeschakeld. De noodkreten van de langzaam stikkende Oekraïeners werden eerst niet gehoord omdat de geluidsisolatie van de fabriek perfect was.