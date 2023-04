Ondernemer uit Purmerend driemaal doelwit van beroving (VIDEO)

Connect on Linked in

Een 50-jarige ondernemer uit de gemeente Purmerend is in 2022 driemaal doelwit geworden van een beroving. In zowel april als september werd hij op straat bij zijn bedrijf met veel geweld beroofd. En in oktober probeerde een groepje mannen een woningoverval in de woning van zijn gezin te plegen. De politie bracht via Opsporing Verzocht een serie goed herkenbare beelden van mogelijke daders naar buiten.

April

In april 2022 werd de ondernemer bij zijn bedrijf aan de Antwerpenhaven beroofd door twee mannen. Hij raakte een Rolex-horloge kwijt (een Oyster Perpetual Sea Dweller) en een bril van het merk Cartier. Er was bij die beroving waarschijnlijk nog een derde persoon betrokken, die in een een zwarte Toyota Yaris reed. De daders zijn niet door camera’s vastgelegd tijdens de beroving maar vermoedelijk korte tijd ervoor wel.

September

Onder bedreiging van een vuurwapen en een mes moest het slachtoffer in september opnieuw een Rolex-horloge afgeven (een Cosmograph Daytona), naast andere spullen. Dat was op 9 september, ook vlak bij het bedrijf van het slachtoffer. De politie heeft beelden van de overval en nieuwe beelden van twee verdachten naar buiten gebracht die zouden zijn gemaakt vlak voordat de aanval plaatsvond. Ze reden in een VW Golf.

Poging woningoverval

’s Ochtends vroeg op donderdag 20 oktober 2022 was er bij de woning van het slachtoffer in Zuidoostbeemster een poging om een woningoverval te plegen. Omdat de honden bleven blaffen nam de echtgenote van de ondernemer buiten een kijkje. Daar stond ze plotseling oog in oog met drie in het zwart geklede mannen. Onder het oog van haar zoon gooiden de mannen haar tegen de grond en sloegen haar in het gezicht. Twee bouwvakkers af die in de buurt aan het werk waren kwamen op het geschreeuw van de vrouw af. De daders namen toen de benen.

Eén van hen heeft in de tuin van de slachtoffers zijn zwarte iPhone 11 verloren. Twee dagen eerder hebben drie mannen in een lichtblauwe Volkswagen Golf waarschijnlijk een verkenning uitgevoerd.

Koemarkt

De politie vermoedt dat het bij de drie overvallen om dezelfde dadergroep (met wisselende samenstelling) gaat, maar het kan ook zijn dat er toeval in het spel is. De ondernemer zegt dat hij geen conflicten heeft en niet weet wie hem of zijn gezin iets zou willen aandoen.

Hij herinnert zich dat hij, zowel in april als september, de avond vóór de beroving heeft doorgebracht in een horecazaak aan de Koemarkt in Purmerend. Misschien is toen gezien dat hij een duur horloge droeg.

