Ondernemers krijgen hulp in herkennen criminelen

De politie en overheden in Gelderland gaan ondernemers en boeren helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit.

Signalen

Vanaf woensdag gaan de politie en gemeente Lingewaard direct contact leggen met bedrijven die het risico lopen om benaderd te worden door criminelen. Bijvoorbeeld voor het huren van loodsen voor drugslabs.

Men wil de bedrijfsleiders wijzen op signalen die kunnen duiden op criminele bemoeienis. Zoals de wens om te betalen met contact geld, of het niet willen vrijgeven van de identiteit door criminelen.

Risico’s

Met de actie ‘Stuwdam’ wil men voorkomen dat bedrijven met criminelen in aanraking komen, in plaats van dat ze naderhand in contact komen met justitie. Met het risico dat ze zelf ook tegen een veroordeling aanlopen.

De politie en gemeente melden verder dat de “samenwerking” met criminelen grote risico’s met zich meebrengt: ‘Degene die een pand verhuurt waar strafbare feiten plaatsvinden is zelf strafbaar en kan worden aangehouden en vervolgd, of krijgt te maken met financiële schade door boetes.’

Riskant

Men stelt dat het regelmatig voorkomt dat criminelen geweld gebruiken als iemand niet doet wat hij of zij zegt – of bedreigingen uit of overgaat tot afpersing. ‘Een drugslab is bovendien riskant voor de gezondheid gezien de gebruikte chemicaliën, en het levert door de vaak halfbakken constructies serieus brandgevaar op.’

Behalve de grotere bewustwording van bedrijfseigenaren moeten de gesprekken informatie opleveren voor de gemeente en de politie. ‘Waar nodig wordt op basis daarvan gericht opgetreden. Daarbij kan men denken aan extra surveillances, controles en aanhoudingen.’

In 2021 wil men het project in Gelderland verder uitbreiden.