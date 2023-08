‘Onderschepte partij van 8000 kilo cocaïne is jaarlijkse gebruikershoeveelheid’

Connect on Linked in

De inbeslagname van ruim 8000 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam in juli, staat ongeveer gelijk aan de totale gebruikershoeveelheid in Nederland in een jaar. Dat zegt het hoofd van de Zeehavenpolitie in Rotterdam maandag op AD-online.

Beeld: de vondst van 8064 kilo coke in juli. ‘Gelijk aan de totale gebruikershoeveelheid in Nederland in een jaar.’ (foto: OM)

Berekening

In opsporingskringen gaan grove berekeningen rond over hoeveel cocaïne er per jaar in Nederland wordt gebruikt, schrijft het AD. De schatting: 7000 à 8000 kilo. ‘Met de onderschepte partij heeft de douane dus in één klap de jaarlijkse gebruikershoeveelheid van heel Nederland te pakken’, zegt Jan Janse, hoofd van de Zeehavenpolitie in Rotterdam, op de online pagina’s van de krant.

Machtsstrijd

De mega-partij was afkomstig uit Ecuador. Daar komt de meeste cocaïne die in Nederland in beslag wordt genomen ook vandaan. Het heeft alles te maken met de machtsstrijd tussen drugsbendes in het land, met name in en rond Guayaquil, aldus het AD.

Het land grenst aan enkele regio’s in Colombia waar veel cocaïne wordt geproduceerd. Jan Janse van de Zeehavenpolitie: ‘Dat zijn redelijk onherbergzame gebieden. Nadat Colombia stopte met gifvluchten om die cocaplantages te besproeien, is de productie enorm toegenomen.’

Ontslag

De partij van om precies te zijn 8064 kilo coke werd ontdekt door een medewerker die pas net in zijn functie was begonnen. Hij vond direct de grootste partij van deze drug ooit in Nederland aangetroffen. Het AD schrijft hoe hij reageerde, na de vondst. Hij riep lachend tegen collega’s: ‘Je moet stoppen op je hoogtepunt, dus morgen neem ik ontslag.’