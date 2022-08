Onderzoek aan boom levert niets op in cold case-zaak Wilma Bres

Connect on Linked in

Een nieuw onderzoek bij de plaats delict van de moord op Wilma Bres in 1989 heeft afgelopen donderdag geen resultaat opgeleverd. Dat meldt de politie in Den Haag. Wel is een mogelijke verdachte in beeld gekomen.

Door Joost van der Wegen

Boom

Na een tip in het cold case-onderzoek naar de moord op Wilma Bres heeft de politie in Den Haag afgelopen donderdag een boom aan de Muyskenlaan in Delft met röntgenapparatuur onderzocht. De boom bevond zich op tientallen meters van de plaats delict. ‘Het onderzoek leverde helaas niets op’, aldus de politie woensdag. Het onderzoek gaat wel verder, meldt ze in een bericht.

Messteken

In de nacht van 16 juli 1989 rond 03.00 uur ’s nachts werd het dode lichaam van de 32-jarige studente medicijnen Wilma Bres gevonden op de Muyskenlaan in Delft. Het levenloze lichaam lag niet ver van haar woning, naast de TU Delft. De studente was met meerdere messteken om het leven gebracht.

Fiets

Haar bronskleurige fiets lag naast haar en was bespat met bloed. Het moordwapen was waarschijnlijk een mes. De dader zou haar in een woedeaanval met meerdere messteken hebben vermoord. Wilma Bres speelde de avond van 15 juli 1989 mee met een amateurgezelschap in het toneelstuk ‘Sunday in the Park with George’, een musical van Stephen Sondheim. Daarna dronk ze met enkele deelnemers en gasten nog wat in een café in Delft.

Tekst gaat onder de foto verder

Volgens getuigen ging ze omstreeks 02.00 uur ’s nachts naar huis. Ondanks dat er destijds verdachten werden aangehouden, is er tot op heden niemand veroordeeld voor de moord op Wilma Bres.

In de zaak is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd. Er is drie jaar na de moord een verdachte aangehouden, maar die leek niets met de zaak te maken te hebben. Er is onder meer bekeken hoe de toneelvoorstelling een verband met de moord kon hebben, maar ook daar kwam geen oplossing uit. De musical gaat over kunstenaars die worstelen met hun creatieve proces. Wellicht opmerkelijk is dat de hoofdpersoon George uit de musical, plotseling op zijn 31ste sterft in het stuk, uit eenzaamheid.

Impuls

De Telegraaf meldt woensdag dat het onderzoek naar de ‘musicalmoord’ wel een nieuwe impuls heeft gekregen door de aanhouding van de 48-jarige Marco O. uit Delft. Hij werd op 3 juli opgepakt omdat hij verdacht wordt van het doodsteken van zijn neef Pascal Zwartjes (47) in Delft. Tijdens een ruzie op het Oostblok in Delft zou hij het slachtoffer uit Bergschenhoek op straat dodelijk hebben verwond met een mes. De man zit nog vast voor deze zaak vast, aldus de krant.

Het was overigens Peter R. de Vries die met deze naam op de proppen kwam. Dat schrijft Henk Strootman in Panorama, afgelopen juli. Aanleiding was De Vries’ uitzending over de musicalmoord op Wilma Bres. De Vries kreeg een anonieme tip door, die hij als zeer betrouwbaar bestempelde en aan de recherche doorspeelde.

Volgens de briefschrijver was Wilma zonder reden doodgestoken door de toen nog jonge Marco O., een jongen uit een sociaal arm gezin die vaak tot in de nachtelijke uurtjes op straat rondhing. Strootman: ‘Wilma zou iets hebben geroepen als: “Hé snotaap, wat moet jij zo laat op straat?” waarop probleemkind Marco totaal uit zijn dak zou zijn gegaan en de jonge vrouw met ‘zeer veel messteken’ om het leven had gebracht.’

Justitie laat niets los over het lopende onderzoek.