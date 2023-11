Onderzoek dood Cas Steenbergen heropend na nieuwe informatie

Connect on Linked in

Politie en het OM hebben het onderzoek naar het overlijden van Cas Steenbergen in 2022 heropend, naar aanleiding van nieuwe informatie. De jongen raakte zwaar gewond na een feest te hebben bezocht. Op camerabeelden zou te zien zijn geweest dat hij daar werd achtervolgd door een man.

door Joost van der Wegen

Beeld: de na een nacht stappen dodelijk gewond geraakte Cas Steenbergen

Gewond

Cas Steenbergen raakte in de nacht van 16 op 17 juli 2022 ernstig gewond, toen hij van een feestterrein in Veeningen terug naar zijn huis in De Schiphorst fietste. Het ging om een feestavond op het terrein van het paardenconcours C. H. De Wolden.

De ouders van Cas ontdekten de ochtend erna dat hij niet meer bij kennis was. Een maand later, op 15 augustus 2022, overleed de toen 23-jarige Cas.

Onderzoek

De politie is op 17 juli van dat jaar begonnen met een onderzoek naar wat er met Cas kan zijn gebeurd. Politie en OM gingen er tot nu toe vanuit dat er sprake was van een noodlottig ongeval, ergens tussen het feestterrein en zijn huis in De Schiphorst.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd met Cas. Justitie hoopt op basis van nieuw opgedane informatie én aanvullend onderzoek duidelijk kunnen krijgen wat de oorzaak kan zijn geweest voor zijn ernstige letsel.

Reconstructie

Dat aanvullende onderzoek is volop gaande, aldus de politie in een bericht woensdag. Er is inmiddels gesproken met mogelijke getuigen en betrokkenen. ‘Samen met de nieuwe informatie moet dat leiden tot een betere tijdlijn en reconstructie van wat er met Cas kan zijn gebeurd’, aldus de politie. ‘We hopen op korte termijn meer informatie vanuit het onderzoek te kunnen delen.’

Niet leuk

Op RTV Drenthe vertelde de moeder van Cas op 21 juli van dit jaar dat ze hem nog sprak, op de avond dat hij terugkwam van het feest. Hij zei toen dat hij het ‘niet leuk’ had gehad op het feest. Omdat het donker was, zag zijn moeder hem niet. ‘Hij zou het de volgende ochtend wel uitleggen.

De volgende ochtend riep ze Cas, maar hij reageerde niet. In zijn kamer trof ze hem daarna aan in een plas met bloed. Hij had meerdere verwondingen. Zijn moeder probeerde hem wakker te maken. Dat lukte niet, en ze voelde geen hartslag. Cas had aan alle kanten van zijn gezicht verwondingen, een gebroken rib, kapotte knokkels en knieën. Vier weken later gaf zijn hart het definitief op.

Achtervolgd

Op camerabeelden zou te zien zijn dat Cas op het terrein wordt achtervolgd door een jonge man, die op zijn beurt wordt tegengehouden door een vrouw, die vervolgens valt.

Cas wordt achterna gezeten door een jongen met een grijs shirt, schrijft De Stentor, kort nadat hij het concours-terrein van CH De Wolden om 01.46 uur heeft verlaten. Een meisje in een wit jasje, witte schoenen en zwarte broek probeert de jongen tegen te houden. Cas verdwijnt achter de feesttent, net als die jongen. De jonge man keert twee minuten later weer terug.

De politie had eerder geen aanknopingspunten meer om met het onderzoek verder te gaan.