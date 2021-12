Onderzoek na geweldsincident in PI Zaanstad

Connect on Linked in

Vier medewerkers van het gevangeniscomplex JC Zaanstad in Westzaan zijn geschorst omdat ze mogelijk teveel geweld hebben toegepast bij het overplaatsen van een gedetineerde, aldus NH Nieuws. De zaak wordt nu intern onderzocht. Het incident gebeurde eerder deze maand.

24 uur

De vier traden op als Intern Bijstandsteam (IBT), een soort mobiele eenheid van de gevangenis dat 24 uur per dag inzetbaar is. Een IBT wordt ingezet als de veiligheid van het gewone personeel in het geding is. Personeel krijgt voor inzet in een IBT een extra opleiding. Bij het optreden van een IBT horen vaste protocollen en instructies. Een IBT mag ook geweld gebruiken. Ze dragen beschermende kleding, en beschikken over pepperspray, een helm en een wapenstok.

Ogen

Op 20 december moest er een gedetineerde van de psychiatrische afdeling naar een isoleercel. De gedetineerde zou met zijn hand onder de gezichtskap van de helm van een IBT’er zijn gegaan om bij diens ogen te komen. Ook zou hij verschillende dreigementen hebben geuit. IBT-ers zouden de man hebben geslagen.

Van het incident zijn camerabeelden beschikbaar. Daarop is besloten een onderzoek te starten. In afwachting van de resultaten van het onderzoek is de medewerkers de toegang tot de inrichting ontzegd. De gedetineerde zit inmiddels op een afdeling voor onhandelbare gedetineerden in het gevangeniscomplex in Vught.