Onderzoek naar autobranden en conflict in drugsmilieu leidde naar grote cokevangst

Een onderzoek naar autobranden en een mogelijk conflict in het drugsmilieu in de gemeente Ronde Venen en Uithoorn heeft de recherche geleid naar een groot cocaïne-onderzoek. Nu blijkt dat in oktober vorig jaar in Uithoorn een grote partij cocaïne in beslag is genomen. In Nederland en in vier andere Europese landen zijn de afgelopen jaren mensen opgepakt en veroordeeld. De politie zegt het onderzoek nu te hebben afgerond met een inval in een reeks panden afgelopen vrijdagochtend. De hoofdverdachte is nog voortvluchtig.

Lokaal drugsconflict

De invallen zijn het sluitstuk van een langlopend onderzoek dat startte in april 2020. In de periode april, mei en juni 2020 vonden er meerdere incidenten plaats in Mijdrecht en Vinkeveen, waarna een politie en Openbaar Ministerie besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Tussen april en juni 2020 waren er meerdere autobranden in Mijdrecht en omgeving. Het viel de politie op dat er geen aangifte van werd gedaan. De eigenaren van de voertuigen waren bekend bij de politie: ze speelden een rol in het lokale drugscircuit. Bij een aantal van deze branden werd wel aangifte gedaan. Eén van de aangevers verklaarde dat er een ‘verband’ zou zijn tussen de autobranden en een conflict rondom drugshandel tussen een aantal personen in Mijdrecht en in Vinkeveen. Rondom dit conflict zou een persoon bedreigd zijn en een vuurwapen zou tegen zijn hoofd zijn gezet.

Wapens en munitie

In juni 2020 werd een lokale drugsdealer door de politie aangehouden. Uit onderzoek van de telefoon van deze drugsdealer bleek dat hij een vuurwapen wilde aanschaffen. De politie dacht dat hij zich wilde bewapenen vanwege het drugsconflict.

In juli 2020 werd in een grasstrook langs de sloot aan de Florijn in Mijdrecht, scherpe munitie aangetroffen. Deze munitie was waarschijnlijk gedumpt door één van de spelers uit het drugsconflict.

In het onderzoek werden de personen en het netwerk in kaart gebracht. Eén man in Mijdrecht zou jongeren aansturen om voor hem te werken in zijn criminele organisatie en voor hem drugs te verhandelen en te transporteren.

Shotgun

In de periode september tot en met november 2020 zijn hiervoor door de politie meerdere personen aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in de woningen werden onder andere een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen, een doorgeladen shotgun en honderden patronen munitie. De personen uit dat onderzoek zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen.

De leider van deze criminele organisatie zou een grote rol spelen in de georganiseerde misdaad. De recherche verdenkt hem ervan zich voornamelijk bezig te houden met het op grote schaal verhandelen, distribueren, importeren en exporteren van blokken cocaïne.

640 kilo cocaïne

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek bleek dat de organisatie gebruik maakte van pgp-telefoons. De politie heeft telefoons van onder meer EncroChat en Sky ECC weten te kraken zodat deze berichten als bewijs kunnen dienen in strafzaken.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er een grote hoeveelheid cocaïne zou liggen in een woning aan het Amstelplein in het centrum van Uithoorn. Een arrestatieteam van de politie is op 22 oktober 2021 de woning ingevallen. In de woning en de voertuigen van verdachten werd 640 kilo cocaïne aangetroffen. Deze blokken waren verpakt in big shoppers en stonden klaar voor verdere distributie. Drie personen werden op heterdaad aangehouden.

Uit onderzoek bleek dat ook deze partij te linken was aan de organisatie uit Mijdrecht.

Zwaarbewapend

Gedurende het onderzoek in de woning in Uithoorn bewaakten zwaarbewapende politiemensen de woning. De geschatte straatwaarde van in beslag genomen partij was 25 miljoen euro. Kort na deze inval ontving de recherche informatie dat de hoofdverdachte, het kopstuk van de organisatie, was ondergedoken in het buitenland.

Verder is uit onderzoek de verdenking gerezen dat meerdere personen uit de Ronde Venen, in opdracht van de organisatie blokken cocaïne en grote geldbedragen, zowel nationaal als internationaal hebben getransporteerd. De hiervoor gebruikte voertuigen bevatten verborgen ruimtes. Een aantal personen is hiervoor aangehouden in zowel binnen- als buitenland: Denemarken, Zwitserland, België en Spanje.

Ze vervoerden partijen van 14 kilo, 22 kilo, 200 kilo en 250 kilo aan blokken cocaïne. De leeftijden van deze personen varieert van jongeren, jongvolwassenen tot volwassenen.

Bedrijfspanden

Op vrijdagochtend 10 juni ging de politie twee woningen en vier bedrijfspanden in de gemeente Ronde Venen binnen. Ook panden in Amstelveen en Uithoorn werden onderzocht. Tijdens de actie zijn computers en telefoons, een geldbedrag, en twee voertuigen in beslag genomen.