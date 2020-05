Onderzoek naar drugslab leidde naar drugschemicaliën in Kockengen

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag aan de Wagendijk in Kockengen in een schuur bijna 10.000 liter chemisch afval van de productie van synthetische drugs aangetroffen. In die schuur moet eerder in een laboratorium amfetaminepasta geproduceerd zijn. De schuur werd ontdekt in een lopend onderzoek naar een groot amfetamine-lab in Overberg, bij Amerongen.

2.000 kilo grondstof

Op 18 maart ontdekte de politie daar een groot lab nadat de 51-jarige eigenaar van het woning was aangehouden met een auto vol spullen die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. De auto bleek achteraf gestolen te zijn.

In Overberg werden 2.000 kilo grondstof voor de productie van amfetamine en 1,5 miljoen xtc-pillen ter waarde van 4 tot 6 miljoen euro aangetroffen. De woning is inmiddels door de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor een jaar op slot gezet.

Gasflessen

In Kockengen trof de politie vooral gasflessen, vaten en tankcontainers aan met chemisch afval, in totaal bijna 10.000 liter dat waarschijnlijk is vrijgekomen bij de productie van ongeveer 1.400 kilo amfetaminepasta.

De burgemeester heeft de schuur gesloten. De 75-jarige bewoner van de woning waar de schuur bij hoorde is aangehouden.