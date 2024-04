Onderzoek naar explosies leidde naar veroordeling voor cocaïnehandel

Connect on Linked in

Door de rechtbank in Arnhem zijn een 26-jarige man uit Geldermalsen en een 26-jarige man uit België verdeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk 54 maanden en 36 maanden. Het duo maakte zich schuldig aan het vervoeren, bezitten en invoeren van grote hoeveelheden cocaïne, aldus de rechtbank. Er werd 30 kilo cocaïne bij hen in beslag genomen.

(Beeld uit archief)

Zwembad

De recherche kwam de zaak op het spoor in het kader van een onderzoek naar twee explosies bij panden in Tricht. Rechercheurs observeerden een woning in Geldermalsen en zagen op 27 juli 2023 de twee verdachten in de weer met een zware vuilniszak.

Ze namen de zak mee in een auto en reden naar de parkeerplaats van een zwembad in Geldermalsen. Op de parkeerplaats heeft de politie beide mannen aangehouden. Tijdens de aanhouding zagen de agenten op de achterbank van de auto de openstaande vuilniszak met 17 in zwarte folie verpakte blokken cocaïne.

Invoer naar Nederland

Na grondig van de auto vonden agenten een verborgen ruimte met nog eens 13 blokken cocaïne. De politie nam de drugs in beslag.

Na de aanhouding onderzocht de politie de telefoons van het duo. De politie vond een groot aantal chatberichten en foto’s waaruit kan worden herleid dat één van de mannen ’s nachts naar België was afgereisd om 150 kilo cocaïne in Antwerpen op te halen.

Een ontnemingsvordering van het Openbaar Ministerie wees de rechtbank af. De rechtbank vindt dat door de arrestatie niet aannemelijk is geworden dat de mannen al geld hadden ontvangen voor de uit Antwerpen gehaalde cocaïne.