Onderzoek naar gijzeling leidt naar vijf verdachten

Connect on Linked in

De politie heeft in een onderzoek naar een gijzeling in Assen recent vijf verdachten aangehouden: mannen uit Assen in de leeftijd van 25 tot 43 jaar.

Het onderzoek begon nadat op zaterdagavond 13 juni een gewonde man op de Groningerstraat in Assen was gevonden. De man was zo ernstig gewond dat hij direct naar het Wilhelminaziekenhuis werd gebracht. Hij vertelde aan agenten dat hij tegen zijn wil was vastgehouden in een woning aan de Groningerstraat en dat hij daarbij was mishandeld.

In het onderzoek dat volgde werd de volgende dag de eerste verdachte aangehouden, en in de dagen er na een tweede. Deze week werden nog drie verdachten aangehouden.

De politie zegt nog niet te weten wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog volop. Alle verdachten zitten nog vast.