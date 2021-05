Onderzoek naar mogelijke vergiftiging gevangenispersoneel PI Almelo

Connect on Linked in

Tubantia meldt dat de politie de toedracht onderzoekt van het onwel worden van vier medewerkers van de penitentiaire inrichting De Karelskamp in Almelo, op woensdagochtend. Er is een vermoeden dat het viertal met opzet is vergiftigd doordat er iets in hun koffie is gedaan.

Directeur Ton Golstein van De Karelskamp deed donderdag aangifte van het voorval. De vier medewerkers raakten onwel in een werkruimte voor gedetineerden. De politie wil niet bevestigen dat er mogelijk iets in de koffie van de vier personeelsleden is gedaan, maar doet wel forensisch onderzoek en heeft enkele goederen in beslag genomen.

De vier werknemers maken het inmiddels weer goed.