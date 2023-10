Politie vindt rugzak met explosieven in Utrechtse auto (UPDATE2)

Connect on Linked in

De politie heeft in de Utrechtse wijk Overvecht woensdagochtend in een auto mogelijke explosieven veiliggesteld. De auto stond geparkeerd op de Ankaradreef. Agenten dachten in de Audi explosieven te zien en zetten de straat en onder meer een speeltuin af. Volgens het Algemeen Dagblad onderzoekt de politie de betrokkenheid van de Audi bij twee plofkraken van de afgelopen nacht in Duitsland.

Veilige locatie

Een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Uit de auto werd een flinke rugzak gehaald. Daarin zaten onder meer een grote haspel met kabel en een pakketje, aldus RTV Utrecht. De EOD heeft het pakket meegenomen en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

A27

De Audi was in de kijker gelopen doordat agenten de auto aan het einde van de nacht met hoge snelheid over de A27 zagen rijden. Later zagen agenten die auto zonder inzittenden staan op de Ankaradreef. In de auto waren ook met brandstof gevulde jerrycans gevonden. In Lollar en Neu-Isenburg – vlak bij Frankfurt – waren in de afgelopen nacht plofkraken. De politie onderzoekt of de zaken aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Er zijn geen verdachten aangehouden.