Onderzoek naar Sky ECC-berichten leverde spoor naar 2,5 ton cocaïne

Twee mannen moeten van de rechtbank in Maastricht langer vast blijven zitten in verband met hun mogelijke aandeel in een enorme smokkel van cocaïne. Het gaat om een 49-jarige man uit Den Bosch en een 56-jarige man uit Heerlen. Justitie stelt dat zij in 2020 zeker 2,5 ton cocaïne het land in hebben gebracht. Dinsdag was er een voorbereidende zitting in hun zaak. Er zijn nog twee mannen voortvluchtig in dit onderzoek.

(beeld uit archief)

Snijbloemen

De twee zijn in oktober vorig jaar aangehouden. Begin februari 2020 werd in zeecontainers een lading mangaanerts ingevoerd en doorgevoerd naar een loods in Susteren. De cocaïne werd toen niet door de politie in beslag genomen. Het bewijs dat die lading niettemin is ingevoerd komt uit berichten van de door de politie gekraakte server Sky ECC.

De 56-jarige verdachte zat sinds eind juli 2021 in voorlopige hechtenis op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van 125 kilo wiet en het witwassen van 120.000 euro die in zijn woning werden aangetroffen. De wiet werd naar dezelfde loods in Susteren vervoerd en zat verstopt in dozen met snijbloemen afkomstig uit Spanje. Hij werd in oktober in zijn cel aangehouden.

Gesignaleerd

Uit de Sky-berichten is volgens justitie gebleken dat er nog twee andere verdachten zijn. Zij staan sinds oktober vorig jaar internationaal gesignaleerd. In die maand zijn er doorzoekingen geweest in woningen in Maastricht, Den Bosch, Lanaken (België) en Malaga (Spanje).

Het onderzoek is nog in volle gang. Naast eerder genoemde partijen drugs, doet de politie onderzoek naar (nog onbekende) andere grote geïmporteerde partijen cocaïne waarbij deze verdachten mogelijk betrokken waren.

De volgende zitting is waarschijnlijk in april van dit jaar.