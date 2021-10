Onderzoek naar verkoop van Britse paspoorten aan crimielen

Connect on Linked in

Maandag heeft de Britse NCA (National Crime Agency) in Groot-Brittannië 23 personen aangehouden die worden verdacht van het regelen en verkopen van echte Britse paspoorten. Aan het jaren lopende onderzoek hebben ook de Amsterdamse politie en justitie meegedaan. Operation “Strey” richtte zich op zogeheten FOG-paspoorten (Fraudulently Obtained Genuine). Dat zijn echte paspoorten die werden verkocht aan zware criminelen.

Beruchte criminelen

Volgens de politie zijn de afgelopen jaren in Groot-Brittannië, Nederland, en ook in Dubai vele criminelen aangehouden die gebruik maakten van FOG-paspoorten. De Amsterdamse autoriteiten hebben met de Britten samengewerkt in het paspoortonderzoek in een zogeheten Joint Investigation Team.

Volgens de NCA leverde de groep paspoorten aan de meest beruchte Britse criminelen. Een FOG-paspoort is echt maar geregistreerd met valse informatie over de identiteit. Over de manier waarop de groep de paspoorten in handen kreeg heeft de NCA geen informatie naar buiten gebracht.

Spanje

Eén van de hoofdverdachten is Christopher McCormack (ook bekend als Christopher Zietek, 66). McCormack woonde in Spanje, het VK en Ierland. Hij wordt ervan verdacht te hebben bemiddeld tussen criminelen die paspoorten wilden kopen en leden van de groep die de documenten leverde. Hij is maandag in zijn huis in Sydenham opgepakt.

Agenten geloven dat de groep honderden Britse paspoorten heeft verkocht. Door het onderzoek zijn mensen met valse identiteit gearresteerd in Europese landen en verder in Dubai, Australië, Thailand en Brazilië.

Er zitten nog 6 van de 23 mannen en vrouwen vast. De rest is voorlopig op vrije voeten gesteld of op borgtocht vrijgelaten.