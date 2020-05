Onderzoek wereldwijde drugsbezorging leidt naar drugslab

Connect on Linked in

In een vervolg op een onderzoek naar drugshandel via het darkweb zijn nieuwe verdachten aangehouden en is een productielocatie voor xtc ontdekt, aldus het Openbaar Ministerie in Den Haag. Een 33-jarige man uit Rotterdam is op 22 april aangehouden, evenals een vader en zoon (59 en 30 jaar) uit Spijkenisse.

Duitse justitie

Hun voorarrest is inmiddels door de rechtbank met 90 dagen verlengd. Er zijn nog meer mensen verdacht die nog niet zijn aangehouden.

In samenwerking met de Duitse justitie waren in februari al twee mannen aangehouden in een onderzoek naar drugshandel via het darkweb. Een 40-jarige man uit Voorburg zou die verkoop hebben georganiseerd en een 38-jarige man uit Pijnacker reed vervolgens naar Duitsland om daar pakketjes met drugs op de post te doen. De Duitse justitie vermoedt dat op deze wijze de verkoop en levering van drugs via Duitsland aan vele honderden klanten wereldwijd plaatsvond.

Spijkenisse

De man uit Pijnacker werd voor zijn aanhouding enige tijd geobserveerd. In die periode bracht hij geregeld bezoekjes aan de 33-jarige man uit Rotterdam die recent is opgepakt. Er is verder onderzoek naar die man gedaan omdat het vermoeden bestond hij een leverancier was van drugs van de man uit Pijnacker.

Bij doorzoekingen werd veel geld aangetroffen. De 33-jarige verdachte had allerlei goederen onder zich die bestemd waren voor de productie van drugs. Daarna is nog een inval gedaan bij een bedrijf in Barendrecht, waar de Rotterdammer vaak kwam. Dat bedrijf werd gerund door een vader en zoon uit Spijkenisse. In een bedrijfshal daar bleek nog recent op grote schaal drugs te zijn geproduceerd. Ook lagen er ruim 400.000 xtc-pillen opgeslagen. Het bedrijf vervaardigde ook ketels voor de productie van drugs. De vader en zoon uit Spijkenisse zijn ook aangehouden.