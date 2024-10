Onduidelijk wie vuurde in Antwerpen | Slachtoffers buiten levensgevaar

Levensgevaar

Het schietincident vond woensdagnamiddag plaats in een appartement in de Jezusstraat in Antwerpen. Kort erna werden een aantal zwaargewonde betrokkenen gevonden in een parkeergarage om de hoek. Drie mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, twee ervan verkeerden een tijd in levensgevaar. Twee andere personen werden opgepakt. Het gaat om personen van tussen de 23 en 38 jaar oud.