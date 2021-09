Ongewoon veel: 200 kilo cocaïne op Schiphol in beslag genomen (UPDATE)

Connect on Linked in

Op luchthaven Schiphol is door de Douane woensdag ruim 200 kilo cocaïne in beslag genomen. De zending zat verstopt in een lading bevroren vis.

Die hoeveelheid is volgens de Douane ongewoon groot voor de luchthaven. Smokkelaars verstuurden de afgelopen jaren in het algemeen kleinere hoeveelheden per vliegtuig, omdat de ruimte in vliegtuigen veel beperkter is dan die op zeeschepen. Doorgaans onderschepten douaniers niet meer dan tientallen kilo’s op Schiphol. De luchthaven lijkt wel belangrijker te worden als invoerpunt voor cocaïne. Eerder dit jaar werd ruim 300 kilo in dozen met bloemen gepakt. In februari van dit jaar werd 250 kilo cocaïne die naar Schiphol had moeten komen gepakt op vliegveld Maastricht.

In het belang van het onderzoek wil de woordvoerder van de Douane niets vertellen over de herkomst van de vis of op welke vlucht de drugs in beslag zijn genomen.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.