Onrust in Nijmeegse wijk na schietincident

Nadat er dinsdagmiddag in Nijmegen een man gewond raakte bij een schietpartij heeft de politie tot woensdag inmiddels vier verdachten aangehouden, mogelijk volgen er nog meer want het onderzoek is nog in volle gang. De politie ging dinsdag na het schieten met een arrestatieteam de wijk in. Daarop werd het even onrustig in de wijk.

Winkelcentrum

Dinsdagmiddag kwam er rond 13.45 een melding over een schietincident bij de politie binnen. Dat was gebeurd in de buurt van winkelcentrum Hatert, in de gelijknamige Nijmeegse wijk. Agenten en ambulance kwamen ter plaatse en één slachtoffer werd naar een ziekenhuis vervoerd. Hij is daarna in het ziekenhuis aangehouden omdat zijn rol in het geheel nog niet duidelijk was. Het gaat om een 25- jarige man uit Nijmegen.

Het was druk en er waren veel mensen getuige van de schietpartij. Kinderen in een basisschool moesten urenlang binnen blijven.

Onrust

Er ontstond dinsdagmiddag ophef en onrust in de wijk door de politie-inzet. Er waren veel agenten betrokken bij de zoektocht naar verdachten. Verder kwam een arrestatieteam ter plaatse, een een procedure die de politie altijd inzet als er levensbedreigende situaties zijn of situaties die snel die levensbedreigend kunnen worden. Op het moment dat de politie aan het zoeken was hadden de agenten nog niet duidelijk in beeld of er nog vuurwapens in de buurt waren en om hoeveel mensen met vuurwapens het ging.

Niet duidelijk

Woensdagavond meldt de politie dat er nog drie personen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Het zijn twee verdachten van 17 en 21 uit Nijmegen. De vierde verdachte is een 26-jarige man zonder vaste woon- en/of verblijfplaats.

De politie benadrukt dat op dit moment nog niet duidelijk is wat er is gebeurd en dat de mogelijke rol van de verdachten niet zeker is en dat dit nog wordt onderzocht.