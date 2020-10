Onrust in Suriname over beschuldigingen Amsterdamse politiechef (VIDEO)

In Suriname is onrust ontstaan over uitspraken van de chef van de recherche in Amsterdam, die de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in het land, Danielle Veira, beschuldigt van banden met zware criminaliteit. Recherchechef Olivier Dutilh doet de uitspraken in een boek van journalist Gerlof Leistra, die deze week in de De Telegraaf werden overgenomen.

Gregory F.

Dutilh doet in het boek verschillende uitspraken over informatie die kennelijk aanwezig is bij de politie in Amsterdam over het netwerk van de van vele moorden verdachte Ridouan Taghi, die terechtstaat in het Marengo-proces. Dutilh spreekt ook over een mogelijke ‘opvolger’ van Taghi. Dat zou de Nederlandse Surinamer Gregory F. zijn. Deze F. zou zeer goede contacten hebben met Danielle Veira. Dit hoofd van inlichtingendienst DNV wordt in Suriname gezien als een instrument van de voorgaande president van het land Desi Bouterse. Bouterse is in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel en is in Suriname veroordeeld voor betrokkenheid bij de December-moorden, een zaak waarin momenteel het hoger beroep speelt.

Veira werd dit voorjaar in Nederland breder bekend via YouTube, na de uitbraak van het coronavirus. Tijdens een persconferentie waarin gesproken werd over het verbieden van grote samenkomsten sprak ze over de organisatie van een ‘tequila-party’. Veira zei dreigend: ‘Mensen, ga naar die tequila-party. Ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken’ (zie onder).

Cairo

De Surinaamse krant De West schreef deze week over Gregory F..

Diens broer is verdachte in een geruchtmakende zaak waarin DNV een prominente rol speelt: de ontvoeringspoging van oud-militair en politicus Rodney Cairo eerder dit jaar. Een commando van vier gemaskerde en zwaarbewapende mannen viel op 16 april 2020, kort voor de presidentsverkiezingen binnen in de woning van Cairo, die daarbij lichtgewond raakte. Gewaarschuwde politieagenten wisten te voorkomen dat Cairo werd meegenomen. Dat commando was van DNV. Eén van de DNV'ers had een Nederlands paspoort.

Broer

In een lopende rechtszaak staat de broer van Gregory F. – Ridell – terecht als verdachte. Hij heeft in verschillende verhoren aangegeven dat hij in opdracht van DNV handelde. Het commando nam tijdens de inval telefoons en een notitieboekje van Cairo mee. Die spullen zijn aangetroffen bij Ridell F.. Ook leverde Ridell F. mogelijk valse en/of gestolen kentekenplaten voor de auto die is gebruikt bij de ontvoeringspoging.

Ridell F. was in bezit van een dispensatiebrief van het Nationaal Covid Mangement Team (NCMT). In die brief stond vermeld dat hij werkzaam is bij DNV. De brief zou zijn uitgegeven en getekend door DNV-directeur Veira. De vraag in Suriname is of Veira niet ook verdachte is in de zaak van de ontvoeringspoging.

Veira reageerde gisteren woedend op de publiciteit. De uitspraken van Dutilh kloppen volgens haar niet. Ridell F. werkt volgens haar niet bij DNV. Ze zegt hem ook niet te kennen, en zegt juridische stappen in Nederland en Suriname te overwegen: