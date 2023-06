‘Onrust in Zaans gevangeniscomplex door zelfmoorden’

Connect on Linked in

In de gevangenis in Zaandam is onrust ontstaan, na een reeks sterfgevallen. In drie gevallen ging het om suïcide. Justitie bevestigt de berichten hierover aan Het Parool.

Beeld: de penitentiaire inrichting in Zaanstad

Zelfmoord

In een maand tijd pleegden drie gedetineerden zelfmoord. Een vierde, vrouwelijke gedetineerde kwam door een natuurlijke doodsoorzaak om het leven.

Op zondag 28 mei pleegde een man zelfmoord die enkele dagen daarvoor was binnengebracht. De man zou, aldus Het Parool, ondanks het feit dat hij mogelijk suïcidaal was niet op een cel met cameratoezicht zijn geplaatst. Een week eerder was er ook een zelfdoding in het huis van bewaring in het hypermoderne Justitieel Complex Zaanstad.

Voorvallen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt de sterfgevallen aan de Amsterdamse krant en betreurt ze: ‘Elke suïcide is er een te veel. Een suïcide heeft impact op de nabestaanden, het personeel en de gedetineerden,’ aldus een woordvoerder. Deze zegt verder niet vooruit te willen lopen op een ‘voorvallenlijst’ van de DJI die op 15 juni naar buiten wordt gebracht.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.