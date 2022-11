Onrustige avond in Zaandam: woningoverval en gewonde bij schietpartij (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een woning aan Het Kalf in Zaandam is zondagavond rond 20.30 een gewapende overval gepleegd. Volgens de politie gaat het om vermoedelijk twee verdachten die de bewoners met een vuurwapen bedreigden en er daarna vandoor gingen met diverse goederen.

(Beeld: de politie is aanwezig bij de woning aan Het Kalf in Zaandam die werd overvallen)

Bronnen melden aan Crimesite dat er drie Rolexen buit zijn gemaakt. Ondanks een grote zoekactie van de politie zijn de verdachten niet meer aangetroffen.

Schietpartij

Eerder op de zondagavond raakte een 31-jarige man uit Amsterdam gewond aan zijn been bij een schietpartij op de Zuiddijk in Zaandam. Het slachtoffer zat in een horecagelegenheid te eten toen iemand rond 19.15 de winkel van buitenaf beschoot.

Schutter spoorloos

Meerdere kogels vlogen door de ruit en het slachtoffer werd geraakt in zijn been. De schutter ging er daarna vandoor. Ondanks een uitgebreide zoekactie is de schutter niet meer aangetroffen, meldt de politie. Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.

De politie is op zoek naar getuigen en camera- of dashcambeelden van zowel de woningoverval als de beschieting.

Op onderstaande video zou de vluchtauto van de woningovervallers te zien zijn.