Onthoofde slachtoffers in auto Mexico ontvoerd voor hun dood

Het Openbaar Ministerie in Mexico heeft zondag bevestigd dat de zes onthoofde lijken die donderdag waren achtergelaten op en in een auto in Chilapa de Álvarez, Guerrero, allemaal waren ontvoerd in de week voorafgaand aan hun moord. Dat schrijven Mexicaanse media.

In stukken gesneden

De zes slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd door hun familieleden, onder de slachtoffers zijn twee broers. De afgehakte hoofden van zes lijken lagen op de luifel van een auto. In de auto zelf lagen de in stukken gesneden lichamen van de zes slachtoffers. De lugubere vondst werd donderdag gedaan in de wijk La Villa in Chilapa de Álvarez.

Uit rechercheonderzoek is vastgesteld dat de slachtoffers op verschillende dagen van de week, één voor één, voorafgaand aan hun dood waren ontvoerd. Vervolgens zijn ze vermoord en zijn hun lichamen in het voertuig achtergelaten.

Openbare wegen

Er zijn nog geen arrestaties verricht. In Mexico worden geregeld stoffelijke overschotten gedumpt op de openbare weg of hangend aan bruggen. Dat is een methode van drugskartels om de bevolking of rivalen te intimideren en af te schrikken.

De stad Chilapa de Álvarez heeft sinds 2014 te kampen onder een spoor van geweld tussen twee rivaliserende drugskartels, die verantwoordelijk zijn voor vele doden, ondanks de opzichtige veiligheidsoperaties van het Mexicaanse leger die worden uitgevoerd in deze gemeente van de regio La Montaña in Guerrero.