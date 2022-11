Connect on Linked in

Vrijdag is er bij een woning in Amsterdam een ontploffing geweest. Dat gebeurde rond 21.10 de voorkant van een woning in de Milovan Djilasstraat in Amsterdam-Zuidoost. Volgens de politie is er aan de woning flinke schade ontstaan. Er raakte niemand gewond.

Over de dader heeft de politie geen informatie naar buiten gebracht.